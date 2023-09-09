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قال البرلماني المغربي فرفار العياشي، إن السلطات المغربية الملكية تدخلت برا وجوا لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع في العديد من مناطق المملكة.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أن مئات المنازل تضررت نتيجة الزلزال، وبخاصة المدن القديمة والمنازل التراثية، نظرا لهشاشتها، مؤكدا أن الحصيلة المعلنة حتى الآن مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل عدم الانتهاء من عملية انتشال الضحايا.

وأكد البرلماني أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها بتوجيهات ملكية على مدار الساعة لتقديم الدعم عبر كافة الوسائل.

وأشار إلى أن المستشفيات العسكرية الميدانية تعمل في الوقت الراهن في المناطق المتضررة، بالإضافة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.