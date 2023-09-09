بثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يوثّق اللحظات الأولى لزلزال المغرب العنيف الذي ضرب البلاد قبل ساعات، وخلّف خسائر كبيرة.

وأظهر المقطع، عددا من الأشخاص يجلسون عند مدخل إحدى البنايات، قبل فرارهم من الرعب.

وسادت حالة من الهلع بين المارة، الذين دخلوا - من فزعهم - لداخل البناية، التي انهار أجزاء منها جراء الزلزال.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في إحصائية غير نهائية.