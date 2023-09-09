 هجوم بمسيرات على مصنع ومحطة سكك حديدية قرب الحدود الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
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هجوم بمسيرات على مصنع ومحطة سكك حديدية قرب الحدود الروسية الأوكرانية

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 2:44 ص | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 2:44 ص

شنت طائرات مسيرة، هجوما على مصنع للإلكترونيات ومحطة سكك حديدية في مدينة بريانسك الروسية الحدودية يوم الجمعة، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقال حاكم المدينة ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية اعترضت ما لا يقل عن ثلاث مسيرات فوق المدينة أو لدى اقترابها منها.

وأوضح أن مسيرتين تسببتا في إلحاق أضرار بمحطة للسكك الحديدية ومبني إدارى بالمصنع عند تحطمهما، دون أي إصابات. وحمل بوجوماز أوكرانيا المسئولية عن الهجوم.

يذكر أن بريانسك تعرضت لهجوم آخر في اليوم السابق استهدف أيضا محطة السكك الحديدية.

وتردد أن المصنع، الذي ينتج إلكترونيات يستخدمها الجيش بشكل رئيسي، تعرض للاستهداف من الطائرات المسيرة منذ نهاية أغسطس الماضي.

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