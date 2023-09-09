الكشف عن حجم إصابة محمد حمدي في مباراة إثيوبيا

كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر، اليوم السبت، عن حجم إصابة اللاعب محمد حمدي، والتي تعرض لها خلال مباراة إثيوبيا مساء الجمعة، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره الإثيوبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، اليوم السبت: «أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد حمدي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إصابته بتمزق في الأربطة عقب مشاركته في مباراة إثيوبيا».

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره التونسي، يوم الثلاثاء القادم على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.