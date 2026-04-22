الاتحاد الأوروبي: المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يبقى مجانياً

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، أن "المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يبقى مجانياً".

وقالت كالاس، في تغريدة لها على "إكس"، إن "عوائق المرور اليومية، سواء ان مضيق هرمز مفتوحاً أم مغلقاً، تُعدّ تصرفاً طائشاً"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع نطاق نظام العقوبات ليشمل المسؤولين عن انتهاكات حرية الملاحة".

وأكدت أنه "لا أحد منا يرغب في رؤية إيران تمتلك أسلحة نووية.. نتفق مع شركائنا الإقليميين على أن أي تسوية دائمة يجب أن تتناول قضايا أخرى إلى جانب القضية النووية، بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي".