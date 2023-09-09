اهتز المغرب بقوة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر في زلزال عنيف يقع مركزه في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، ليل الجمعة السبت، مخلفا 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة حتى الآن، لينضم إلى سلسة الزلازل الأليمة التي شهدتها البلاد على مر التاريخ.

• الأكثر ألما.. والأكثر قوة

بالعودة إلى تاريخ الزلازل في المغرب، شهدت مدينة أغادير، عام 1960، الزلزال الأكثر ألما في سجلات المغرب، إذ بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر مخلفا نحو 15 ألف قتيل و12 ألفا من المصابين، وتاركا خلفه ما لا يقل عن 35 ألف شخص بلا مأوى، وخسائره الاقتصادية قدرت بنحو 290 مليون دولار، وفقا لموقع العربية.نت الإخباري.

وعلى مقياس ريختر، عرف شمال المغرب زلزالا مدمرا في قوته التي بلغت 9 درجات على مقياس ريختر، زلزال لشبونة عام 1755، وأدى إلى تدمير شبه كامل لمدينة لشبونة والدار البيضاء، ووقع خلاله بين 60 ألفا و100 ألف قتيل في حصيلة غير دقيقة، بينهم نحو 10 آلاف قتيل في المغرب.

• الحسيمة تاريخ من الزلازل

كما شهدت مدينة الحسيمة (شمال المغرب) عدة زلازل مختلفة في سجلات المغرب، إذ ضرب زلزال عنيف المدينة، في 24 فبراير 2004، بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر وخلف ما بين 628 و631 قتيلا معظمهم من سكان المناطق القروية ونحو 926 مصابا وشرد ما يصل إلى 15 ألف شخص.

وخلف خسائر مادية وعمرانية كبيرة، حتى إن المناطق المجاورة للمدينة هي الأخرى تضررت من هذا الزلزال.

كما اهتزت الحسيمة عدة مرات بزلازل، كان أبرزها عامي 1910 و1927، وكذلك في سنة 1994 عندما شهدت المنطقة ذاتها زلزالا بلغت قوته 5.4 درجات، نجم عنه انهيار الآلاف من المنازل، خصوصا في القرى والمناطق النائية.

• منذ عام 818.. زلازل متفرقة

وعام 1719، ضرب سواحل المغرب زلزالا دمر أيضا أجزاء واسعة من مراكش، وتبعه في 27 ديسمبر 1722، زلزال عنيف تسبب في خسائر جسيمة ببعض المدن الساحلية.

وتشمل سجلات الزلازل التاريخية في المغرب العديد من الهزات الأرضية التي شهدتها عدة مدن ولأكثر من مرة تسبب بعضها في تدمير بعض الأحياء، من بينها زلزلا هز ضفتي مضيق جبل طارق في 28 مايو عام 818، وضرب زلزالان عنيفان في 1 و30 ديسمبر عام 1079، مما أدى إلى مصرع المئات تحت الأنقاض، وحدوث دمار كبير.

كما ضرب مدينة أغادير زلزالان عامي 1761 و1731، ومدينة فاس في أعوام 1522 و1624 و1755، ومدينة مراكش سنتي 1719 و1755 ومدينة مكناس عامي 1624 و1755، ومدينة مليلية سنتي 1578 و1660، كما وقعت زلازل في مدينة الرباط