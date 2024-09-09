مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية مع محافظة البحيرة لتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات غدا

توقع مكتبة الإسكندرية اتفاقية تعاون مع ديوان عام محافظة البحيرة، غدًا الثلاثاء، حيث يوقع الاتفاقية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور جاكلين عازر محافظ البحيرة، بحضور عدد من كبار مسئولي الجانبين.

وأشارت مكتبة الإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين؛ وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة ببناء قدرات الشباب، والتنمية الثقافية وتنمية مهارات الشباب المصري من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وكذلك التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للتعاون المثمر الذي تسعي له مكتبة الإسكندرية دائما للعمل التنموي الثقافي في مخلف انحاء جمهورية مصر العربية، والذي ينظم على أثره عدد كبير من ورش العمل مستهدفاً رفع وعى الشباب والفتيات بحقوقهم الاقتصادية وإمكاناتهم النوعية التي من خلالها يمكن توظيفهم بشكل أمثل للارتقاء بأنفسهم وأسرهم ثقافيًا، اقتصاديًا، واجتماعيًا.