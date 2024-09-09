 منتخب توجو يتعادل بصعوبة مع غينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2024 8:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

منتخب توجو يتعادل بصعوبة مع غينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 8:29 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 8:32 م

(د ب أ)- فرض منتخب توجو تعادلا مثيرا 2 /2 على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقدم لويس نلافو بهدف لغينيا الاستوائية في الدقيقة 17 لكن منتخب توجو أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط الأول بواسطة روجير اهولو.

وفي الشوط الثاني أضاف جانيك بويلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 لكن كودجو فودو لابا خطف هدف التعادل القاتل لتوجو في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وخسرت غينيا الاستوائية أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة الأولى فيما تعادلت توجو مع ليبيريا 1 /1.

وتمتلك توجو نقطتين في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة لغينيا الاستوائية في المركز الثالث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك