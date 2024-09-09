منتخب توجو يتعادل بصعوبة مع غينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا

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(د ب أ)- فرض منتخب توجو تعادلا مثيرا 2 /2 على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقدم لويس نلافو بهدف لغينيا الاستوائية في الدقيقة 17 لكن منتخب توجو أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط الأول بواسطة روجير اهولو.

وفي الشوط الثاني أضاف جانيك بويلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 لكن كودجو فودو لابا خطف هدف التعادل القاتل لتوجو في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وخسرت غينيا الاستوائية أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة الأولى فيما تعادلت توجو مع ليبيريا 1 /1.

وتمتلك توجو نقطتين في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة لغينيا الاستوائية في المركز الثالث.