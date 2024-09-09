إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة انفجارات في كييف

أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية انطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية، وسط دوي عدة انفجارات في كييف.



وأفادت وكالة "آر بي كا" الأوكرانية بسماع سلسلة من الانفجارات في كييف.

وبحسب خريطة الإنذارانطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وتشيركاسي وتشرنيغوف وبولتافا وسومي.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.