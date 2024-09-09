انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 8ر1% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذا الانخفاض يعد أكبر من انخفاض سنوي بنسبة 8ر0% سُجل في يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض على أساس شهري بنسبة 7ر0%، بعد أن انخفض بنسبة 2ر0 % في يوليو.

وقالت دونج لي جوان، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء، إن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين يرجع إلى عدم كفاية الطلب في السوق و الاتجاه النزولي في أسعار بعض السلع الدولية.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، انخفض متوسط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 9ر1% عن العام الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 6ر0% على أساس سنوي في أغسطس.