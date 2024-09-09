قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونروا إيناس حمدان، إن الوكالة استهدفت سياسيا وميدانيا من قبل جيش الاحتلال.

وأضافت خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يعمل على تعطيل الاستجابة الإنسانية وعرقلة تقديم الخدمات منقذة للحياة.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات تتمثل في الصحة والبيئة وتوزيع مواد غذائية وإغاثية، لافتة إلى أن الظروف التي تعمل بها الأونروا مليئة بالتحديات منذ بدء الحرب حتى هذه الآن.

ونوهت بأن فكرة تقديم الاستجابة الإنسانية أو الخدمات الإغاثية أصبحت من أكثر المهام صعوبة داخل قطاع غزة على موظفي الأونروا للعديد من الأسباب.

وتابعت: «أول هذه الأسباب استمرار الحرب منذ أشهر، والدمار الذي حل بقطاع غزة، بالإضافة لما لحق للأونروا ومنشآتها من أضرار».

ولفتت إلى أن هناك 19 منشأة للأونروا دُمرت جزئيا وكليا، فضلا عن عمليات الإخلاء المستمرة خلال شهر أغسطس، موضحة أن تم إصدار 16 أمر إخلاء في مناطق ضيقة، ما أدّ إلى تأكل المساحة الإنسانية وتقديم الخدمات.