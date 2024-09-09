وزير الاستثمار: ندرس العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابا علي مناخ الاستثمار في مصر بحسب بيان اليوم.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات في برنامج الطروحات، والخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.

كما أكد الخطيب أنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة علي اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه استعرض أحمد الشيخ - رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية إنجازات البورصة خلال الفترة السابقة والقرارات التي تم اتخاذها لتنشيط وتحفيز المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية وذلك في ضوء "استراتيجية مجلس ادارة البورصة للتطوير".