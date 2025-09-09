نقابة فرق الإطفاء في بريطانيا تدعو ستارمر إلى إلغاء زيارة ترامب للبلاد

دعت نقابة الإطفاء في بريطانيا، رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للبلاد الشهر المقبل.

وقالت النقابة، إنه تبين أنه سيتم نشر رجال الإطفاء في تشيكرز، المقر الريفي الرسمي لستارمر، خلال الزيارة، في وقت تعاني فيه الخدمة من "ضغط وصل إلى نقطة الانهيار" بسبب التخفيضات في التمويل وحرائق الغابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأضافت النقابة، أن خدمة الإطفاء والإنقاذ في باكينجهام شير بعثت رسائل عبر البريد الإلكتروني للعاملين تعرض عليهم ساعات عمل إضافية خلال الزيارة.

وأوضحت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه خدمة الإطفاء والإنقاذ تخفيضات كبيرة، في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المنطقة المحلية.

وأضاف الأمين العام للنقابة، ستيف رايت، أن "دونالد ترامب ملياردير مستبد وسام شن حربا على العمال ومستويات معيشة، للأمريكيين العاديين، وطبق سياسة وحشية وعنصرية مناهضة للمهاجرين تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية".

وتابع رايت "يجب على كير ستارمر إلغاء هذه الزيارة الرسمية".

من جانبه، قال عضو المجلس التنفيذي للنقابة عن المنطقة الجنوبية، كريس ويتشرلي، "لقد وجدنا الآن أنه طلب من خدمات الإطفاء نشر سيارات إطفاء وصهريج مياه خارج تشيكرز خلال زيارة الرئيس ترامب".

وأردف ويتشرلي "سيعتبر رجال الإطفاء والجمهور هذا الأمر، بحق، مزحة قاسية. فخدمة الإطفاء موجودة لإنقاذ الأرواح، لا لتقديم عروض من أجل قادة أجانب من اليمين المتطرف".