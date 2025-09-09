تقرير: أوامر إخلاء إسرائيلية تثير الذعر بين سكان مدينة غزة

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء‭‭‭‭‭‭‭، ‬‬‬‬‬‬‬جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوما جديدا.

جاء ذلك بعد أن حذرت إسرائيل من أنها ستكثف غاراتها الجوية وعملياتها البرية في القطاع في "إعصار مدو" إذا لم تطلق حركة حماس سراح من تبقى لديها من أسرى وتستسلم، وفق وكالة رويترز.

ويتوقع سكان المدينة، البالغ عددهم مليون نسمة، هجوما شرسا منذ أسابيع بعد أن وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوجيه ضربة قاضية لحماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أقول لسكان غزة: اغتنموا هذه الفرصة وأصغوا إليّ جيدا: تم تحذيركم، غادروا الآن!".

وأثارت أوامر الإخلاء حالة من الذعر والارتباك بين سكان مدينة غزة. وقال بعضهم إنه لا خيار أمامهم سوى المغادرة إلى الجنوب، بينما قالت الغالبية العظمى إنها ستبقى في المدينة لأنه لا يوجد أي مكان آخر آمن.

وذكرت أم محمد (55 عاما)، وهي أم لست أطفال: «برغم القصف طول الأسبوع إللي فات ما رضيت أطلع، كنت أعاند وما طلعت، بس (حاليا) راح أنزح عند بنتي».

ونزح سكان غزة مرات عدة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وظلوا يتنقلون بين شمال القطاع وجنوبه في ظل أزمة إنسانية متفاقمة أدت إلى مجاعة.

وأصدر جيش الاحتلال تعليمات لسكان مدينة غزة بالانتقال إلى منطقة المواصي في خان يونس، والتي يصنفها "منطقة إنسانية".

قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها وتتجمع في مدينة غزة لإجراء مناورة برية، لكن اليوم لم يشهد حتى الآن تقدما جديدا للدبابات لتكثيف الهجوم البري، وفق الوكالة.

وتضيف رويترز أن السيطرة على مدينة غزة تعقّد جهود وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين

وانعقدت آمال على جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة السيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع.

وقال مسئول مطلع على المحادثات إنّ قطر ضغطت على قادة حماس للرد بإيجابية على أحدث اتفاق اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى، وذلك خلال محادثات في الدوحة أمس الاثنين.

وأعلنت حماس أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس الاثنين، إن إسرائيل قبلت اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه دول أوروبية عدة، تشعر بالغضب من القصف الإسرائيلي في غزة، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وهي خطوة ترفضها إسرائيل.

ويقول منتقدون دوليون إن خطة إسرائيل، التي تتضمن إخلاء القطاع بأكمله من السلاح مع السيطرة الأمنية عليه، قد تفاقم المحنة الإنسانية لسكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة والذين يتعرضون لخطر المجاعة.

وصرح نتنياهو بأنّه لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة وهزيمة حماس لأنها ترفض إلقاء سلاحها. وتؤكد الحركة الفلسطينية أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



