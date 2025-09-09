السلطات الألمانية تشتبه في دوافع سياسية وراء حريق تسبب في انقطاع الكهرباء ببرلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشتبه السلطات الألمانية، في أن حريقا متعمدا وراء انقطاع التيار الكهربائي في جنوب شرق العاصمة برلين.

وترجح الشرطة، أن يكون متطرفون نفذوا الجريمة لدوافع سياسية، مشيرة إلى أن اختيار صاري الكهرباء كأهداف وطريقة عمل الجناة يدلان على ذلك.

وأوضحت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتضح بعد الانتماء السياسي للجناة.

وكانت النيران اشتعلت في برجين للجهد العالي ليلة الاثنين / الثلاثاء، ما تسبب في انقطع التيار الكهربائي عن آلاف العملاء حتى الآن.

ولا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر انقطاع التيار الكهربائي.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: "نستعد لاحتمال استمرار الانقطاع لفترة أطول".

وأعلنت الشرطة، على منصة "إكس"، أن انقطاع التيار الكهربائي شمل عدة أحياء في جنوب شرق العاصمة، مضيفة أن خدمات الطوارئ منتشرة في المناطق المتضررة.

وأشارت الشرطة، إلى أن انقطاع الكهرباء تسبب في تقييد حركة الترام، وتعطل إشارات المرور، مضيفة أنه تم إخماد الحريق.

وبحسب البيانات، يتواجد خبراء الأدلة الجنائية والشرطة الجنائية في الموقع.

وقد تولت شعبة أمن الدولة التابعة لمكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في برلين التحقيق.

وانقطعت الكهرباء عن 43 ألف منزل منذ ليلة أمس.

كما تأثرت 3 آلاف شركة ومحل تجاري آخر، وقدّمت إدارة الإطفاء، خدماتها لدارين لرعاية المسنين، ونُقل العديد من المرضى إلى مستشفيات.