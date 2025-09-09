إدانات دولية للهجوم الإسرائيلي على الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت كازاخستان وباكستان وفرنسا، الثلاثاء، الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفةً وفد حركة "حماس" المفاوض بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت رئاسة كازاخستان في بيان عبر تلغرام إن "الرئيس قاسم جومارت توكاييف يدين العمل العسكري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية ضد الدوحة".

وأضاف البيان: "بغض النظر عن الأسباب، فهو عمل غير مقبول لأنه ينتهك بشكل واضح الحقوق السيادية لدولة قطر، ويخالف مبادئ القانون الدولي".

بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الهجوم الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه "وحشي".

وقال شريف: "نيابة عني وعن شعب وحكومة باكستان، أدين بشدة الهجوم غير القانوني والوحشي الذي شنته القوات الإسرائيلية واستهدف منطقة سكنية في الدوحة، مما عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".

ووصف الهجوم الإسرائيلي بأنه "استفزاز خطير ينتهك بشكل صارخ سيادة قطر وسلامة أراضيها ويعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر"، مؤكدا أن باكستان تقف إلى جانب الشعبين القطري والفلسطيني.

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "هجمات إسرائيل على قطر غير مقبولة، مهما كانت مبرراتها".

وأعرب ماكرون بتدوينة على منصة "إكس"، عن تضامنه مع قطر وأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مضيفا: "يجب ألا تتوسع الحرب بأي شكل من الأشكال في المنطقة".