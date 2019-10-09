الإمارات تدين بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا، بحسب ما ذكره بيان صحفي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال البيان إم هذا العدوان يمثل تطورًا خطيرًا واعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلًا صارخا في الشأن العربي.

وأكد البيان موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من تبعات هذه العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها.