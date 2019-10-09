رئيس هيئة المفاوضات السورية يدعو إلى ضرورة إنجاح العملية الدستورية

دعا رئيس هيئة المفاوضات السورية الدكتور نصر الحريري خلال اجتماع الهيئة اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض إلى ضرورة إنجاح العملية الدستورية، مشيرا إلى أن الحل لا يكتمل بدون انتقال سياسي حقيقي.

واجتمعت اليوم فى الرياض هيئة المفاوضات السورية مع اللجنة الدستورية للتجهيز وترتيب أمورهم وأوراقهم لخوض المفاوضات التى سوف تتم فى جنيف نهاية هذا الشهر تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوضحت الهيئة في بيان: "أن الدكتور نصر الحريري رئيس الهيئة قدم شرحا عن عمل اللجنة وطلب منهم عدم التفريط بدماء الشهداء والعمل ليلا ونهارا لإنجاح العملية الدستورية، والتى هي مدخل للعملية السياسية وجزء من الحل ولا يكتمل الحل بدون انتقال سياسي حقيقي، يضمن لنا سورية جديدة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات".

وبحسب البيان، فقد طالب الحريري بوضع ملف المعتقلين أمام أعين النظام السوري، وطالب الأمم المتحدة الضغط على النظام للإفراج عنهم مع بداية العملية السياسية.

وكان قد تم انتخاب هادي البحرة رئيس للجنة المشتركة ليكون ممثلا عن هيئة التفاوض فى رئاسة اللجنة الدستورية السورية.

وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة من 150 عضواً تعين الحكومة السورية والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سورية جير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر الجاري.