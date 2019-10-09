محكمة التعقيب التونسية تعلن الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

قال مصدر من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي إطلاق سراحه اليوم الأربعاء، في قرار صادر من محكمة التعقيب.

وأفاد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يتوقع مغادرة القروي، الموقوف منذ 23 أغسطس الماضي في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل أيام من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأحد 13 أكتوبر.

وقال المحامي عن هيئة الدفاع عن القروي، كمال بن مسعود للصحفيين اليوم "المحكمة قبلت الطعن شكلا ومضمونا، ونقضت قرار دائرة الاتهام ولن تكون هناك إحالة".

ورفض القضاء في السابق، ومن بينها محكمة الاستئناف، ثلاث مطالب لمحاميي القروي للإفراج عنه بدعوى عدم الاختصاص.

وأوقف نبيل القروي قطب الاعلام والاشهار في تونس، للتحقيق معه في تهم ترتبط بتبييض أموال وتهرب ضريبي في قضية قامت بتحريكها منظمة "انا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.

وأحدث إيقاف القروي حالة من الإرباك في مسار الانتخابات وطرحت تكهنات من فريق حملته الانتخابية بانسحاب مرشحهم أو بإمكانية الطعن في النتائج النهائية بسبب غياب مبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين في الدور الثاني.

ولم يشارك القروي في الحملة الانتخابية للدور الأول للانتخابات الرئاسية كما غاب عن حملة حزبه "قلب تونس" الذي يرجح حلوله ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي بحسب نتائج استطلاعات الرأي.

وحل القروي ثانيا في الدور الأول خلف منافسه المتصدر المرشح المستقل قيس سعيد.