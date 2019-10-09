وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام العملية الدراسية بمدارس قناة السويس الخاصة

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زار الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدارس هيئة قناة السويس ‏الخاصة بمدينة بورفؤاد؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وذلك بصحبة الدكتور أمين محمد كريم متابع وزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفنى.‏

وقال باهى إن الوزارة تتابع العملية التعليمية عن كثب وبشكل منتظم من خلال زيارات قيادات الوزارة ‏والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء لجميع المنشات التعليمية ببورسعيد؛ للوقوف على حسن سير ‏العملية التعليمية وإزالة كافة العقبات التى قد تعترضها‎.‎

وأوضح باهى أن الوزارة تعمل جاهدة على إعادة انضباط العملية التعليمية وجذب الطالب للمدرسة، حيث تسعى ‏الوزارة إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة لجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب‎ ‎والاهتمام بالانشطة التربوية ‏المتنوعة داخل المدارس للوصول إلى متعة التعلم.‏

وأثناء تفقد الحضور فصول المدرسة، استمع وكيل الوزارة إلى شرح معلمى الفصول وقاعات رياض الأطفال، ‏موجها إياهم بضرورة عرض المحتوى التعليمى بشكل أكثر جاذبية وتشويق حتى يتمكن الطلاب من فهم ‏واستيعاب المناهج‎.‎

جاء ذلك بحضور أحمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، و‏لونا لويس مدير إدارة التعليم الخاص، وأحمد الجباس مدير إدارة مجمع هيئة قناة السويس التعليمى.‏