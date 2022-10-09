المنوفية تحتفل بذكرى المولد النبوي في مسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة؛ لحضور الاحتفال الذي تنظمة مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في مسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ خالد عبد السلام وكيل مديرية الأوقاف، نائباً عن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وعدد من الأئمة والدعاة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لفضيلة الشيخ خالد عبد السلام تحدث فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من إحياء ذكرى مولده الشريف، مؤكدا ضرورة أن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، فضلا عن الاقتداء بتعاليمة وأخلاقه الكريمة في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج الوسطية.

وقدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية للقيادات التنفيذية وجموع أهالي، وأبناء شعب المنوفية بتلك المناسبة العطرة، مؤكدا مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بشتى القطاعات المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق رفعة وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.