القبض على زوج عروس الإسماعيلية الشهيرة بواقعة فستان الزفاف

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على عبدالله أ، زوج عروس الإسماعيلية التى تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب واحتجازها فى المنزل لمدة اسبوعين، للتحقيق معه فى البلاغ.

وتقدمت (م. م) عروس الإسماعيلية التي تعدى عليها زوجها بالضرب خلال زفافها، ببلاغ ضد زوجها وحررته بقسم ثان الإسماعيلية بعد نحو 8 أشهر من الزواج.



واتهمت العروس زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بشكل متكرر منذ زواجهمت ما تسبب فى إصابتها بجروح وكدمات بالغة فى جسدها.



وانتشر فيديو على موقع "فيسبوك" قبل 8 أشهر رصد واقعة ضرب العريس والذى يعمل بائع فاكهة على عروسه أثناء خروجها من مركز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وأثار الفيديو استياء رواد الموقع بسبب وحشية اعتداء العريس على زوجته والتعدى عليها بالضرب المبرح وإصابتها بجروح ومحاولة إدخالها سيارة الزفاف بالقوة، لكن العروس لم تحرر محضر لزوجها وأتمت مراسم حفل الزفاف بعد التراضى بينهما، حتى عادت القصة للظهور مرة أخرى اليوم بعد تحرير الزوجة محضر للزوج واتهامه بضربها المتكرر.