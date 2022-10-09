محكمة إسرائيلية تلزم نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار لورثة ابن عم له في أمريكا

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بأن يعيد 270 ألف دولار تلقاها هو وزوجته سارة، من ابن عم له يعيش في الولايات المتحدة وهو ناثان ميليكوفسكي.

وقد ألزمت المحكمة نتنياهو بأن يعيد الأموال إلى ورثة المذكور كونه توفي، حسب تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن نتنياهو تحصل على هذه الأموال بشكل يتنافى مع قانون الخدمة العامة، الذي يسمى "قانون الهدايا" أيضًا، وإنه كان يحظر على نتنياهو -كرئيس حكومة حينها- أن يأخذ هذه الأموال.

ولفت قرار المحكمة إلى أن هذه لم تكن هدايا صغيرة يتبادلها أفراد العائلة، إلى جانب التخوف من أن تبرعًا بمبلغ كبير من شخص معين بهدف حماية مصالح شخصية هامة للغاية من ناحية موظف عام، سيؤدي ولو ظاهريا إلى تعلقه بمانح الهدية.