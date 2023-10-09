مدبولي: سنواجه كل محاولات التلاعب فى الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الدولة تتخذ تسهيلات وإعفاءات كبيرة، مؤكدا أن أي نوع من محاولات التلاعب ستتخذ الدولة كل إجراءاتها لمنع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار.

ولفت إلى التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع " السكر - الزيت- العدس- الألبان والجبن- المكرونة - الفول - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق أيضا على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، ذاكرا أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.