ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 687 في اليوم الثالث لهجمات إسرائيل

أعلن مسئول طبي فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 687 شهيدا، في اليوم الثالث من هجمات إسرائيل على القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الطواقم الطبية رصدت استشهاد 687 من بينهم 140 طفلا و105 سيدة".

وأفاد القدرة بتسجيل أكثر من 3600 مصابا بجروح مختلفة، مشيرا إلى أنه تم ارتكاب "مجازر" بحق 13 عائلة راح ضحيتها 105 شهداء ولا زال عدد كبير تحت الركام يتم محاولة انتشالهم.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مئات الضربات الجوية التي استهدفت أحياء سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان، فيما دمر أكثر من 25 مبنى فوق رؤوس ساكنيه.

واليوم، أعلنت إسرائيل، عن فرض إغلاق كامل على قطاع غزة ومنع إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الأساسية.

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.