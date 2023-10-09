الأمم المتحدة: نزوح 74 ألف شخص إلى ملاجئ الأونروا في غزة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بمقتل 370 شخصا، من بينهم 20 طفلا على الأقل، وإصابة 2200 آخرين بجروح منذ يوم 7 أكتوبر.

وأكدت الوكالة أن ثلاثة طلاب في مدارس الأونروا في خان يونس وبيت حانون، كانوا من بين الضحايا، وفقا لبيان صادر عن الأونروا.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصادر إسرائيلية، إلى مقتل ما لا يقل عن 650 شخصا في إسرائيل.

وذكرت الأونروا أن مدرسة تابعة لها، تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، تعرضت للقصف المباشر، اليوم الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدرسة، التي تأوي أكثر من 225 شخصا، ولكن يتم تسجيل وقوع إصابات بين النازحين.

وفي الوقت نفسه، أشارت الأونروا إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان، قائلة: "ويوجد الآن ما يقرب من 74 ألف نازح في 64 ملجأ تابعا للأونروا، ومن المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية".

وأوضحت الأونروا أن فرقها تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وشددت الوكالة الأممية على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء القتال.

وقالت إنها تدعم الدعوات للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العنف في كل مكان.

كما دعت الأونروا إلى أهمية ألا تتعرض المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة، للهجوم أبدا.