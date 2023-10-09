مدرب فرانكفورت يكشف سبب استبدال مرموش في مباراة هايدنهايم

كشف دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، عن أسباب استبدال عمر مرموش في مباراة هايدنهايم في الدوري الألماني.

ونجح آينتراخت فرانكفورت في تحقيق فوزًا ثمينًا على هايدنهايم، مساء أمس الأحد، بثنائية دون رد، في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

شارك عمر مرموش في المباراة أساسيًا، لكنه طلب التبديل في الدقيقة 66، بعد أن تسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة.

قال توبمولر، في تصريحات نقلها موقع "ليجا إنسايدر" الألماني:" بحسب المعلومات الأولى التي حصلنا عليها من الجهاز الطبي عانى عمر مرموش من شد عضلي في مباراة هايدنهايم لذا تم استبداله".

أضاف:" لقد بذل مرموش جهدًا كبيرًا خلال مباراة باوك اليوناني في الدوري الأوروبي، الخميس الماضي، وركض كثيرًا في مباراة هايدنهايم وقام بالكثير من التحركات الهجومية الجيدة بسرعته الفائقة".

واصل:" بطبيعة الحال يصبح ذلك متعبًا في مرحلة ما، لكننا كنا نعلم مسبقًا أن مرموش لن يتكمن من الاستمرار لأكثر من 90 دقيقة".

ويستعد عمر مرموش للانضمام لمعسكر منتخب مصر في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في 12 ، 16 أكتوبر الجاري، ولا يعاني مرموش من إصابة حسبما أفاد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر.