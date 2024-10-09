فون دير لاين تنتقد سياسة رئيس الوزراء المجري بشأن الهجرة

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشدة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، حيث تمسك بموقفه المتشدد إزاء الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة إلى نهج أوربان إزاء الهجرة، سألت فون دير لاين رئيس الوزراء المجري، عن سبب قيامه بالإفراج المبكر عن أكثر من ألف شخص مدان بتهريب البشر والاتجار بهم .

وقالت فون دير لاين في كلمتها: "هذا ليس مكافحة الهجرة غير الشرعية في أوروبا.. هذا ليس إلا تصدير المشاكل لجارك".

ويوجد أوربان في مدينة ستراسبورج الفرنسية للتحدث أمام البرلمان الأوروبي، واستعراض أولويات الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ودعا رئيس الوزراء المجري إلى عقد قمم منتظمة للتصدي للهجرة ولأن يتم النظر في طلبات اللجوء في مناطق خارج الاتحاد الأوروبي.

واشتبكت بودابست كثيرا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن سوء الاستغلال المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي ومسائل سيادة القانون. وغرمت محكمة العدل الأوروبية المجر ملايين اليورو بسبب خرق قانون الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت فون دير لاين سياسة المجر الخاصة بإصدار تأشيرات للمواطنين الروس بدون إجراء المزيد من الفحوصات الشاملة لخلفياتهم مقارنة بمواطنين آخرين.