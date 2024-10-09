السباق الانتخابي الياباني يبدأ بحل مجلس النواب

بدأت محاولة رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا لتحويل شعبيته الشخصية إلى تفويض جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي المحاط بالفضائح، بحل مجلس النواب اليوم الأربعاء، قبل الانتخابات العامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يفقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب النافذ في انتخابات 27 أكتوبر، فأن الصعود المفاجئ لإيشيبا كرئيس للوزراء هو محاولة من جانب الحزب لتعزيز الدعم بالتحول إلى قائد ذي صورة أنظف، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، قال مسؤولو الحزب، إن 12 من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي المتورطين في فضيحة رشى لن يكونوا مؤهلين لتمثيل الحزب في الانتخابات، في محاولة من جانب إيشيبا للتصدي للقضية وسط قلق عام مستمر بشأن المسألة.

ولدى الحزب الليبرالي الديمقراطي حاليا 258 مقعدا في مجلس النواب، أي أكثر من الـ233 مقعدا المطلوبة؛ لإحراز الأغلبية، ولدى شريكه في الائتلاف حزب كوميتو 32 مقعدا.