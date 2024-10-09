يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر اليوم الاربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في غزة في إطار بند جدول الأعمال "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع، ومن المتوقع أن يستمع الاعضاء إلى احاطتين: الأولى من مسئولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وحذر أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس، اسرائيل من المساس بالأونروا، مشددا على أنه "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".

وتهدد اسرائيل بإصدار مشروع قرار يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح جوتيريش أن مثل هذا التشريع سيكون متعارضًا تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي"، مضيفا أنه "لا يمكن للتشريعات الإسرائيلية أن تغير تلك الالتزامات".