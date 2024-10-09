ارتفاع حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية لـ11 ألفا و200 فلسطيني

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وسيدة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وقلقيلية، وجنين، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، طوباس، وبيت لحم.

وأوضح البيان، أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفًا و200 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الفلسطينيين، والإبادة المستمرة في غزة منذ عام، وهي كذلك الأداة المركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.