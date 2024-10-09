مر عام كامل على العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، الذي شنه جيش الاحتلال عبر حملة قصف عنيفة وهجوم بري، ردا على هجوم مفاجئ شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على إسرائيل خلال معركة "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر الماضي.

فمنذ الهجوم غير المتوقع، الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، حيث اقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية ومستوطنات حدودية، وأطلقوا نحو 5 آلاف صاروخ نحو وسط وجنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1205 إسرائيليين، ما زالت قوات الاحتلال تواصل عدوانها على القطاع المحاصر، حيث تشتبك بشكل مستمر مع كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأدت الحرب المستمرة منذ عام إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة، وأصيب ما يقرب من 100 ألف، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وأمس، ومع ذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي على غزة، تعرضت إسرائيل للقصف من عدة اتجاهات شملت قوات المقاومة في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والفصائل العراقية.

كتائب القسام تقصف تل أبيب فأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق دفعة من الصواريخ على تل أبيب في ذكرى هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت كتائب القسام في بيان "قصفنا عمق الاحتلال، مدينة تل أبيب، برشقة صواريخ من نوع "مقادمة 90"، أُطلقت من شمال غزة باتجاه بلدة سديروت الإسرائيلية"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو اعترض 5 صواريخ انطلقت من شمال قطاع غزة بعد إطلاق نار على سديروت ومحيط غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي "بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم إطلاق 5 قذائف من خان يونس في قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أن بعض القذائف سقطت في المنطقة.

حزب الله يقصف حيفا من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مناطق شمال حيفا في إسرائيل بوابل من الصواريخ، في ثاني هجوم له بالأمس بعد أن قصف المدينة الساحلية في الصباح.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني في غزة وإسنادا لمقاومته، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على استباحة إسرائيل للمدنيين، قصف مقاتلو المقاومة الإسلامية مواقع شمال حيفا بصلية صواريخ كبيرة".

وأضاف الحزب أنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين داخل بلدة حدودية في جنوب لبنان، وسط مواجهات مستمرة بين الطرفين منذ أسبوع وغارات على معاقل الحزب قرب بيروت.

وأشار الحزب إلى أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صواريخ"، بعدما كان قد أعلن في بيانات سابقة استهداف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بالصواريخ.

الحوثيون يقصفون يافا وإيلات من جانبها، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن استهداف مواقع إسرائيلية في يافا وإيلات بصاروخين باليستيين وعدة طائرات مسيرة.

وتوعد عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي، إسرائيل بمزيد من الصواريخ الفرط صوتية دعما لغزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز، نقلته "الجزيرة": "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين استهدفتا هدفين عسكريين في يافا بصاروخين نوع فلسطين 2، وصاروخ ذو الفقار".

وأضاف أن سلاح الجو المسير أطلق طائرات مسيرة على أهداف في يافا وإيلات بطائرات نوع "يافا" و"صماد4"، مؤكدا أن بعض الطائرات أصابت أهدافها.

توعد بقصف مستمر وتوعد محمد علي الحوثي، خلال مظاهرة تضامنية مع غزة في صنعاء، إسرائيل بالقول "الصواريخ الفرط صوتية ستصلكم في الأيام المقبلة زخات متتالية، لتذوقوا ما يذوقه أهل فلسطين".

وأشار إلى أن أمريكا احتلت شعوبا عديدة لكنها لم تستطع الاستمرار، وهذا سيكون مصير المحتلين الإسرائيليين.

العراق تقصف 5 مواقع كما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية في عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وفي بيان "المقاومة الإسلامية في العراق"، الذي نقلته شبكة روسيا اليوم: "استمرارا لمقاومتنا، ودعما لفلسطين ولبنان، ردا على مجازر العدو بحق المدنيين، هاجم مجاهدونا خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال الأراضي المحتلة، باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة".

وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية" ستواصل عملياتها ضد معاقل الأعداء، فيما وثق الإعلام الحربي لها إطلاق صواريخ الأرقب والطائرات المسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية.