مباحثات تركية ليبية لتعزيز التعاون الأمني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، مع سفير تركيا لدى طرابلس غوفين بيجيتش، تعزيز التعاون الأمني وتوطيد العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التدريب والتأهيل.

جاء ذلك خلال استقبال الطرابلسي السفير التركي، الأربعاء، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للداخلية الليبية.

وقال البيان إن الطرابلسي استقبل السفير بيجيتش "يرافقه عقيد فريد يلماز مستشار وزارة الداخلية الجديد بالسفارة، والسيد فولكان يامانير السكرتير الثالث بالسفارة".

وبحث الجانبان "خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الشرطية الليبية".

إضافة إلى "توسيع مجالات التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار"، وفق البيان نفسه.

وتربط ليبيا وتركيا اتفاقية عسكرية وأمنية وقعت في 28 نوفمبر 2019.

ومنذ ذلك الوقت تجري لجنة أمنية مشتركة بين البلدين مباحثات للتعاون الأمني جرى وفقها عقد دورات تدريبية لعناصر الشرطة الليبية في تركيا وداخل البلد العربي.

وفي 21 نوفمبر 2022، اتفقت طرابلس مع أنقرة على إعداد دورات تدريبية تخصصية للشرطة الليبية وإعداد مدربين ليبيين لتوطين التدريب وفق بيان صدر آنذاك عن حكومة الوحدة الوطنية.