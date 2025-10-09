الهجرة الدولية: نزوح 250 شخصا جراء صراع قبلي شمال دارفور

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، نزوح 250 شخصا من بلدة في ولاية شمال دارفور غربي السودان، جراء اشتباكات قبلية خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت في بيان، أن 250 شخصا نزحوا من بلدة كرنوي بولاية شمال دارفور بسبب صراع بين عشيرتين يومي 7 و8 أكتوبر الجاري.

وأفادت الفرق الميدانية بأن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد، بينما نزح آخرون داخل البلدة، بحسب البيان.

المنظمة قالت إن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية في البلدة.

والسبت الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية، بينها موقع دارفور 24 (خاص)، باندلاع اشتباكات بين عشيرتين في كرنوي، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 5 وفقدان 8.

وأرجعت هذا الصراع إلى اختطاف مجموعة مسلحة لعمدة قبيلة يدعى آدم صبي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتسيطر "قوات الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس، ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لهذه الولايات.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.