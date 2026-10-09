إيطاليا: تضرر مباني وإصابة 11 شخصا في دوامات مائية إعصارية قوية في صقلية

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أفادت السلطات الإيطالية بإصابة 11 شخصا جراء عواصف شديدة ضربت جزيرة صقلية الإيطالية، اليوم الجمعة، فيما تسببت دوامتان مائيتان إعصاريتان قويتان في أضرار واسعة النطاق بمدينة مارسالا الساحلية.

وقالت فرقة الإطفاء إن الدوامتين الإعصاريتين القويتين ألحقتا أضرارا بمباني وسيارات وإحدى المدارس وأراض زراعية.

يذكر أن الدوامة المائية الإعصارية هى عبارة عن عمود هوائي دوار يتشكل فوق مسطح مائي.

ووصفت عمدة مدينة مارسالا، أندريانا باتي، حجم الدمار بأنه يشبه "مشهدا أعقب حربا، مع منازل مدمرة وسيارات قُذفت بعيدا عن الطريق".

وأوضحت السلطات، أن إحدى المركبات قُذفت بعيدا عن الطريق وسقطت في واد عميق، مما أسفر عن إصابة الشخصين اللذين كانا بداخلها وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مستشفيات، بإصابة 11 شخصا جراء الرياح القوية وتطاير الحطام، بما في ذلك شظايا الزجاج، في منطقة مارسالا الواقعة غربي صقلية.

وشهدت مناطق أخرى من إيطاليا أيضا أحوالا جوية قاسية خلال الساعات الأخيرة.

وفي جزيرة إسكيا السياحية بخليج نابولي، استدعت الفيضانات والانهيارات الأرضية المحدودة تدخل فرق الإطفاء للاستجابة للحالات الطارئة.

كما شهدت نابولي والمقاطعة المحيطة بها أيضا هطول أمطار غزيرة، فيما هطلت على العاصمة روما كميات كبيرة من الأمطار خلال الليل.