وجّه أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، دعوة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لزيارة المدينة التركية، في ظل تنامي العلاقات الرياضية والسياحية بين مصر وتركيا، عقب انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور.

وقال جينتش، في تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي، إن انضمام صلاح إلى طرابزون سبور أسهم بصورة كبيرة في تعزيز الإمكانات السياحية والترويجية والاقتصادية للمدينة.

وكشف رئيس بلدية طرابزون عن تواصله مع حسام حسن، موضحًا: «أتيحت لي فرصة التحدث معه، ووجّهنا إليه دعوة لزيارة طرابزون، وقد أبدى ترحيبه بها ورغبته في الحضور، كما أعرب عن تطلعه إلى مشاهدة صلاح في المدينة. ونأمل أن يستضيفه طرابزون خلال الشهر الجاري أو المقبل».

صلاح يجذب الزوار إلى طرابزون

وأشار جينتش إلى أن وجود محمد صلاح في طرابزون سبور ساهم في جذب أعداد كبيرة من الزوار المحليين والأجانب إلى المدينة، رغبةً في مشاهدة النجم المصري عن قرب.

وأكد أن انتقال صلاح لا تقتصر آثاره على الجانب الرياضي، بل يمتد إلى تعزيز العلاقات والحوار بين البلدين، قائلًا: «شهدت علاقاتنا الدبلوماسية في فترة سابقة حالة من الفتور النسبي، لكن بفضل رئيس جمهوريتنا، نرى أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة مع الإدارة الحالية، خاصة فيما يتعلق بحقوق البلدين ومصالحهما».

وأضاف: «أعتقد أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور سيسهم بدوره في تعزيز هذه العلاقات ومنحها قوة إضافية».

تحركات لتعزيز السياحة بين مصر وطرابزون

وفي سياق متصل، أكد جينتش أن المدينة تعمل على عدة محاور لدعم السياحة المستدامة، مشيرًا إلى وجود تحركات تهدف إلى استمرار الرحلات الجوية المباشرة إلى طرابزون من مصر، إلى جانب دول الخليج ومنطقة القوقاز.

وأوضح رئيس البلدية أن هناك استعدادات لتنظيم فعاليات ترويجية للتعريف بمدينة طرابزون في القاهرة، بالتنسيق مع السفير التركي، قائلًا: «توصلنا إلى اتفاق مع سفيرنا في القاهرة بشأن تنظيم أيام ترويجية لطرابزون، ونعمل حاليًا على وضع الخطط والاستعدادات اللازمة».

واختتم جينتش تصريحاته بالتأكيد على أهمية الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة مع الشعب المصري، مشددًا على أن المدينة تسعى إلى تعزيز التضامن والتعاون بين البلدين، والاستفادة من السياحة في دعم اقتصاد طرابزون وزيادة جاذبيتها.