قال محمد مرعي، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إن المحافظة تقدر أزمة تراكم القمامة في بعض المناطق، وتعمل على حلها من خلال حملات النظافة الدورية، إلى جانب حملات أخرى للاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف “مرعي”، خلال مداخلة هاتفية، على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، أن المحافظة تعمل منذ فترة على منظومة جديدة من خلال تكليف شركة نظافة كبرى، تبدأ في أحياء الهرم كمرحلة أولى، يليها خلال شهر أحياء الطالبية والعمرانية، بالتوازي مع حي جنوب الجيزة.

وتابع أن المنظومة الجديدة تعتمد على الجمع السكني وإلغاء جميع نقاط تجمع القمامة في الشوارع، أيا كان موقعها، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة، متوقعًا أنه خلال شهرين لن تكون لدى المواطنين مشكلة في هذا الأمر.

واستكمل أن المحافظة عملت وفق مبدأ الاستدامة في الحل، مؤكدًا أن الإجراءات أوشكت على الانتهاء، وبعدها سيتم الإسناد إلى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال النظافة.

واعتذر للمواطنين في الجيزة عن أزمة تراكم القمامة، ولكن الإجراءات القانونية لا يمكن تجاوزها، نظرًا لكونها عملية كبيرة وتحتاج إلى وقت، لافتًا إلى أنه مع بداية العام المقبل ستكون المنظومة الجديدة قيد التشغيل في حي الهرم، فيما تكون أحياء الطالبية والعمرانية على وشك العمل، إلى جانب حي جنوب الجيزة بالتوازي معها.

