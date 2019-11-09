إجلاء مئات الآلاف في بنجلاديش والهند قبل هبوب إعصار «بلبل»

أجلت بنجلادش والهند مئات الآلاف من الأشخاص إلى ملاجئ بينما يتوجه إعصار قوي في خليج البنغال إلى ساحلي الجارتين.

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن بنجلاديش أجلت أكثر من 300 ألف شخص لمراكز إيواء، في الوقت الذي خططت فيه لإعادة توطين نحو 8ر1 مليون من سكان السواحل فيما نقلت الهند نحو 120 ألف شخص.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث في حكومة بنجلاديش، إنامور رحمن إنه "سيتم نقل المزيد من الأشخاص إلى مراكز إيواء، نأمل أن نكون قادرين على نقل جميع الأشخاص المتضررين إلى مكان آمن".

والإعصار بلبل محمل برياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن يهب بالقرب من غابة سونداربانس لأشجار المانجروف التي تمتد في كلا البلدين.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار من المحتمل أن تضعف قوته من "شديد للغاية" إلى "شديد" لأنه عبر الساحل بسرعة رياح تتراوح بين 110 و 120 كيلومتر في الساعة.

وقال خبير الأرصاد الجوية، روح القدوس إن المناطق المنخفضة في المناطق الساحلية والجزر الواقعة قبالة الشواطئ ربما تواجه عاصفة تتسبب في أمواج مد أعلى بمترين عن الطبيعي.

وأضاف خبير الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد بنجلاديش سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، خلال مرور العاصفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية متطوعين يستخدمون مكبرات صوت لمطالبة سكان المناطق الساحلية بالتوجه إلى مراكز إيواء.

وشهدت المناطق الساحلية شرقي الهند بالفعل أمطارا غزيرة بسبب العاصفة.

وقال مسؤولون وتقارير إخبارية إنه تم تعليق الرحلات الجوية وكانت البحرية الهندية في وضع الاستعداد لعمليات الاغاثة.

وكان إعصار قوي دمر الأجزاء الجنوبية الشرقية من بنجلاديش في 29 أبريل 1991، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص ونزوح الملايين.