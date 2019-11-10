 الكويت: الإنتاج الفعلي للنفط في المنطقة المقسومة يبدأ الشهر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: الإنتاج الفعلي للنفط في المنطقة المقسومة يبدأ الشهر المقبل

(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 11:45 م

أكدت مصادر كويتية مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية اعتمدت إجراءات عودة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة، بعد توقيع البروتوكول الخاص بالاتفاقية بين الجانبين الكويتي والسعودي.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصادر القول إن الإنتاج الفعلي للمنطقة المقسومة سيبدأ خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الكويتية لنفط الخليج انتهت من إجراءاتها التنظيمية لعودة الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين الأسبوع الماضي، بعد اعتماد مجلس إدارتها عقود الصيانة التي يتطلبها حقل الوفرة.

وأصدر الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة عبدالله السميطي قراراً بسرعة العمل على تشغيل المسار الخاص بمركز النويصيب الحدودي للعاملين في المنطقة المقسومة بالخفجي.

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