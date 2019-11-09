 «أمريكان ايرلاينز» تضغط من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها في مارس - بوابة الشروق
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«أمريكان ايرلاينز» تضغط من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها في مارس

د ب أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 4:19 ص | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 4:19 ص

ضغطت واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية "أمريكان ايرلاينز" من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها في 5 مارس المقبل.

وقالت الشركة في بيان "أمريكان تتوقع استئناف خدماتها التجارية المقررة على متن أسطول أمريكان من طائرات 737 ماكس في 5 مارس 2020".

وكانت الشركة، التي قالت إنها على "اتصال مستمر" مع إدارة الطيران الاتحادية ووزارة النقل وشركة بوينج، قد أرجأت الشهر الماضي عودة طائرات 737 ماكس من 3 ديسمبر إلى 16 يناير.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتغيير في جدولها يوم 17 نوفمبر ليتمكن الركاب الذين حجزوا رحلات على طراز ماكس حتى 4 مارس، من تعديل حجزهم.

وأضافت "أمريكان ايرلاينز" أنه "بمجرد اعتماد الطائرة، تتوقع أمريكان تنظيم رحلات استعراضية أو رحلات لأعضاء فريق أمريكان وضيوف فقط قبل يوم 5 مارس".


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