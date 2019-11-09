إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل «فوردو»

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم /السبت/، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا /الأحد/.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله - خلال مؤتمر صحفي - "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة.. وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب في مفاعل فرودو".

وأضاف "نقلنا طنين من المواد النووية إلى مفاعل فوردو تحت إشراف مراقبي الوكالة الدولية، مشددا على أن الاتفاق النووي يفرض علينا عدم التخصيب في فوردو لمدة 15 عاما، لكننا قمنا بتفعيل أجهزة الطرد في هذا المفاعل لإنتاج النظائر المستديمة".

وتابع كمالوندي "إيران تمكنت من فصل العناصر القيمة عن العناصر الثقيلة، ونشكر روسيا التي قامت بمساعدتنا في هذا المجال.. وسوف نعلن للعالم غدا أننا خطونا خطوات مهمة في برنامجنا النووي".. موضحا أن إيران تطرح الفائض من الماء الثقيل في الأسواق العالمية، وأن جميع الأعمال الإيرانية النووية تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.