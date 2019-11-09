الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يبحثان سبل حفظ الأمن والاستقرار في البلاد

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، سبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية -" إن عبد المهدي استقبل اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح، وبحثا خلال اللقاء، التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد - في وقت سابق من اليوم - أنه سيواصل التحقيق بقضايا الشهداء والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا، مشيرا إلى أنه سيجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لمطالب المتظاهرين.