ترامب يدعو الأمريكيين من أصول إفريقية لمنحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المواطنين من أصول إفريقية، للتحول من ميلهم للحزب الديمقراطي الذي "تخلى عنهم"، للجمهوري الذي ينتمي إليه، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقال ترامب -خلال تجمع انتخابي لحملته نظم في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، تحت عنوان "أصوات السود لترامب"-: "أقول لجميع الأمريكيين من أصل إفريقي في بلادنا: لا ينبغي عليكم أن تختار لصالح مغادرة الحزب الديمقراطي، لأن الحزب الديمقراطي قد تخلى عنكم منذ فترة طويلة، إنهم (الديمقراطيون) سيعودون إليكم قبل الانتخابات لبعض الوقت، وسينتهي الموضوع".

وأضاف: "إذا كنتم لا ترغبون في الحصول على الاشتراكية الراديكالية، وإذا كنتم لا تريدون حدودا مفتوحة واللباقة السياسية غير المنضبطة.. إذا كنتم لا تريدون أن تذهب وظائفكم إلى الخارج، وأن يبقى أطفالكم عالقين في المدارس مثل في المصيدة، وتريدون أن يتحكم المتطرفون الليبراليون بحياتكم، فنقول لكم اليوم: (أهلا بكم في الحزب الجمهوري)".

وكانت حملة ترامب الانتخابية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع إطلاق مبادرة "أصوات السود لترامب" في أتلانتا، بهدف جذب أصوات أصحاب البشرة السمراء.

يُذكر أن ترامب فاز بحوالي 8% من أصوات الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية في عام 2016.