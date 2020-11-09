أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية للأدوية، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، "بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وأظهرت الاختبارات أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة لمن تلقوا جرعات من اللقاح.

وكانت الجهات الرسمية المسؤولة عن منح التراخيص للأدوية واللقاحات، تقول إنها ستمنح التراخيص لأي لقاح آمن يثبت فعاليته بنسبة 50% وأكثر، وبهذا يصبح هذا اللقاح من الأقرب للحصول على تراخيص، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.



ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.



وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة فايزر، الطبيب ألبرت بورلا: "إننا وصلنا لهذا الانجاز في وقت مهم حيث يشهد العالم زيادة قياسية في الأرقام بالإصابات، وبدأت المنشآت الطبية تصل لطاقتها الاستيعابية".

وشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية نحو 43 ألف شخص، تضم شرائح وفئات مختلفة من المجتمعات العرقية، إذ أشارت التجارب إلى عدم وجود تباين في حماية اللقاح للأشخاص من ذوي الخلفيات العرقية المختلفة.

وحتى الآن لا تزال الشركة في مرحلة تحليل البيانات بشكل مبدئي، ولكن جمع البيانات المطلوبة بالكامل سيحتاج حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر.

وستقوم الشركة لاحقا بالتقدم للحصول على التراخيص المطلوبة بشكل عاجل، وعلى الأرجح ستكون أولى الجرعات من هذا اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول نهاية العام الجاري، وهو موعد يبشر بقرب التغلب على الفيروس الذي هز العالم وشل الاقتصاد والحياة.