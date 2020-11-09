 كامالا هاريس: بايدن يساعدنا على استعادة أهدافنا قريبا - بوابة الشروق
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كامالا هاريس: بايدن يساعدنا على استعادة أهدافنا قريبا

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:39 ص

قالت نائبة الرئيس الديمقراطي، كمالا هاريس، إن جو بايدن موحد البلاد.

وأضافت هاريس، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح الإثنين، أن بايدن «شخص سيستطيع من خلال تجاربه، أن يساعدنا كأمة على استعادة أهدافنا».

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا، كما فازت كمالا هاريس بمنصب نائب الرئيس.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

 

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