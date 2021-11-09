المغرب يتحول إلى السوق العالمية طلبا للغاز الطبيعي المسال بعد خلافه مع جارته الجزائر

يحاول المغرب استكشاف السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال وذلك بعد قطع جارته الجزائر الإمدادات المنقولة بالأنابيب عبر أراضيه ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ومع تصاعد التوترات بين البلدين الواقعتين في شمال أفريقيا ، نقلت بلومبرج عن ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قولها لنواب البرلمان في مناظرة تلفزيونية إن السلطات في الرباط "تعمل على تطوير البنية التحتية لموانئنا " لاستيعاب واردات الغاز الطبيعي المسال والطاقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن شراء الإمدادات على الصعيد الدولي يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز والمخاوف بشأن النقص في العديد من أسواق الاستهلاك الرئيسية ، وخاصة في أوروبا.

وتوقفت واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي الجزائري الذي كان يتدفق عبر خط أنابيب رئيسي يمر بالأراضي المغربية، بعد انتهاء اتفاق نقل الغاز يوم 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقالت بنعلي إن الحكومة تخطط لتطوير وحدة التخزين والتغويز العائمة من الغاز الطبيعي المسال العائم بشكل سريع وإعادة التغويز وهي حاليا في مرحلة تنظيم عملية تمويل المشروع.

وأضافت بنعلي أن المغرب اعتمد على خط الأنابيب الجزائري بنحو مليار

متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي كان يغذي في الغالب محطتين لتوليد الكهرباء، واللتان تعطلتا عن العمل منذ توقف تدفقات الغاز.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الوقود إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040.