قيادة عمليات بغداد: مقتل مسلح يرتدي حزاما ناسفا بمنطقة الطارمية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، مقتل مسلح يرتدي حزاما ناسفا بمنطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقالت القيادة، في بيان: "بعملية نوعية وبتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وعلى ضوء معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من استخبارات لواء 59 فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد، بعد متابعة ورصد تحركاته".

وأضافت أنه جرى تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي.