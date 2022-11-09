تجاهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حتى الآن أي إشارة إلى إمكانية تحميله المسؤولية عن خسائر أحد المرشحين.

وأشاد الرئيس السابق على منصته Truth Social، بـ "أمسية عظيمة" للمرشحين الذين دعمهم في الانتخابات ، وتفاخر بفوز 174 من الجمهوريين ، مقابل تسع خسائر فقط، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال ترامب:" انتخابات التجديد النصفي كانت نصرا كبيرا جدا لنا".

ومع ذلك، بدأ البعض بالفعل في لوم ترامب على النتائج.

وبحسب مراقبين ربما لا يزال لدى ترامب بعض الأسباب التي تجعله سعيدًا بنتائج يوم الثلاثاء.

من أهمها حقيقة أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون - النتيجة الأكثر ترجيحًا - يمكن أن يفكك اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021، والتي سعت منذ فترة طويلة إلى ربط ترامب بأعمال الشغب.

وأصدرت اللجنة مؤخرًا أمر استدعاء قانوني يأمر ترامب بالإدلاء بشهادته أمامها في 14 نوفمبر الجاري أو قبله.

وقال جرانت ريهير، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز، في إشارة إلى اللجنة المختارة: "من المحتمل أن يتم تفكيك ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الانتخابات بالفعل انتخاب العشرات من منكري نتيجة انتخابات عام 2020 لشغل مقاعد في الكونجرس أو على مستوى الولاية، ما يعني أن ترامب يمكنه الاعتماد على كتلة كبيرة من الحلفاء السياسيين الذين يعتقدون أنه كان الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية السابقة.