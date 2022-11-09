الشرطة الألمانية تعلن إنهاء الإنذار من وقوع هجوم عشوائي في إحدى المدارس

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء الإنذار من وقوع هجوم عشوائي في مدرسة ثانوية.

وأعلنت الشرطة عدم وجود خطر من حقيبة ظهر مشبوهة قد تم العثور عليها على مسافة نحو كيلومترين من المدرسة، في مرآب سيارات تابع لمدرسة مهنية.

وقالت شرطة مدينة كولونيا إن "فحص الشيء المثير للريبة جاء سلبيا، وتم رفع الحواجز الشرطية تدريجيا".

كانت الشرطة فرضت طوقا أمنيا واسع النطاق حول مكان العثور على الحقيبة، كما تم إغلاق محطة سكك حديد زيجبورج/بون لعدة ساعات الأمر الذي تسبب في مشاكل كبيرة في رحلات النقل المحلي والرحلات البعيدة التابعة لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان".

وكانت الشرطة أنهت عملية انتشار واسعة النطاق في المدرسة في وقت سابق، وكتبت الشرطة على تويتر أنه تم تسليم كل التلاميذ إلى ذويهم.

كان شهود عيان أبلغوا قبل ظهر اليوم عن وجود شخص مثير للريبة قيل إنه كان يطلق النار من سلاح في الهواء باتجاه المدرسة، وعثرت الشرطة في المكان على بقايا ألعاب نارية، وفي أعقاب ذلك بوقت قصير تم القبض على شابين وتم إرسالهما إلى كولونيا لاستجوابهما.