نانسي عجرم تغني «العيون السود» لوردة بحفل «روائع بليغ حمدي»

افتتحت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، فقرتها بحفل «روائع بليغ حمدي»، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بأغنية «العيون السود» للمرطبة وردة الجزائرية.

ويشارك في الحفل كل من أنغام، وماجد المهندس، وصابر الرباعي، ونانسي عجرم، وطلال سلامة، وأصالة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وقال الوسيقار هاني مهنى إن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، كان الإبداع يسكن بيته والوحي الفني يحيط به، مشيرا إلى أن أعماله دائما ما تمتاز بالبساطة لأنه يستلهمها من الشارع ومن الإنسان البسيط، وذلك على هامش «روائع بليغ حمدي».

فيما قال المنتج محسن جابر، إن تكريم الموسيقار الراحل بليغ حمدي واجب، لأنه من أخطر وأمهر ملحنين جيله.

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.